هام/ هكذا سيكون الطقس ودرجات الحرارة طيلة هذا الأسبوع..

فظيع/ قتلى في حريق بدار للمسنين بهذه المنطقة..#خبر_عاجل

عاجل/مقتل 12 شخصا وفقدان 18 اخرين في انهيارات أرضية بهذه المنطقة..

وفاة شابين غرقا في جرجيس..#خبر_عاجل

البنك المركزي التونسي يطرح للتداول بداية من تاريخ 09 جويلية 2024 ثلاث قطع نقدية جديدة

2024/07/08 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

يطرح البنك المركزي التونسي للتداول بداية من تاريخ 09 جويلية 2024 ثلاث قطع نقدية جديدة من فئة دينارين وفئة مائة مليم وفئة خمسين مليما لها الرّواج القانوني والقوة الإبرائية.

تحمل القطعة النقدية من فئة دينارين وفق بلاغ صادر عن البنك، خصائص القطعة المتداولة حاليا ذاتها من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والنص المكتوب ما عدى:

التركيب المعدني

والرّسم حيث تم تضخيم الرقم 2 في وجه القطعة

والوزن الذي أصبح 7,3 غرام

وسنة الإصدار التي هي “1445- 2023”.

وتحمل القطعة النقدية من فئة مائة مليم خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب ما عدى:

التركيب المعدني

والوزن الذي أصبح 9,7 غرام

وسنة الإصدار التي هي “1445-2023 “.

وتحمل القطعة النقدية من فئة خمسين مليما خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب والتركيب المعدني والوزن ما عدى سنة الإصدار التي هي “1445-2023”.

ويتمّ تداول القطع النقدية الجديدة من فئة دينارين وفئة مائة مليم وفئة خمسين مليما بالتوازي مع القطع النقديّة المتداولة حاليا.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn