البنك المركزي التونسي يطرح للتداول بداية من تاريخ 09 جويلية 2024 ثلاث قطع نقدية جديدة

يطرح البنك المركزي التونسي للتداول بداية من تاريخ 09 جويلية 2024 ثلاث قطع نقدية جديدة من فئة دينارين وفئة مائة مليم وفئة خمسين مليما لها الرّواج القانوني والقوة الإبرائية.

تحمل القطعة النقدية من فئة دينارين وفق بلاغ صادر عن البنك، خصائص القطعة المتداولة حاليا ذاتها من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والنص المكتوب ما عدى:

التركيب المعدني

والرّسم حيث تم تضخيم الرقم 2 في وجه القطعة

والوزن الذي أصبح 7,3 غرام

وسنة الإصدار التي هي “1445- 2023”.

وتحمل القطعة النقدية من فئة مائة مليم خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب ما عدى:

التركيب المعدني

والوزن الذي أصبح 9,7 غرام

وسنة الإصدار التي هي “1445-2023 “.

وتحمل القطعة النقدية من فئة خمسين مليما خصائص القطعة المتداولة ذاتها حاليا من الفئة نفسها على مستوى القطر والحافة والرّسم والنص المكتوب والتركيب المعدني والوزن ما عدى سنة الإصدار التي هي “1445-2023”.

ويتمّ تداول القطع النقدية الجديدة من فئة دينارين وفئة مائة مليم وفئة خمسين مليما بالتوازي مع القطع النقديّة المتداولة حاليا.