عاجل/ الترجي و11 فريقا آخر ممنوعون من الانتداب

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الاثنين 8 جويلية 2024 تحينه الأسبوعي لعقوبات المنع من الانتداب الخاصة بالفرق.

وحسب هذا التحيين فقد تم تسليط عقوبة المنع من الانتداب ضد الترجي الرياضي بداية من 3 جويلية 2024، وهو ما يعتبر التحيين الوحيد الجديد الخاص بالأندية التونسية مقارنة بجدول العقوبات الصادر الأسبوع الماضي.

ووفقًا لما نقله موقع موزاييك من معلومات، فإن عقوبة المنع من الانتداب التي تم تسليطها على الترجي الرياضي تعود لعدم وصول مبلغ قيمته 3490 أورو (حوالي 12 ألف دينار)، إلى حسابات نادي انيمبا النيجيري البنكية والمتمثلة في خطايا تأخير في خلاص منحة انتقال لاعبها آنايو إيوالا إلى الترجي.

وأشار مصدر مطلع لموزاييك أن الترجي الرياضي قام باستكمال كل إجراءات تحويل المبلغ المطلوب إلى نادي اينيمبا وراسل الفيفا لإعلامها بالخلاص غير أن بطئ الإجراءات أدت إلى تسليط عقوبة المنع من الانتداب ضد الفريق، في انتظار تأكد النادي النيجيري من وصول المبلغ من ثم رفع العقوبة.

وضمت القائمة التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم 12 فريقًا من تونس وهي مستقبل الرجيش (قضية واحدة)، مستقبل سليمان (قضية واحدة)، النادي الإفريقي (7 قضايا)، النادي الصفاقسي (قضية واحدة)، هلال الشابة (4 قضايا)، الترجي الرياضي (قضية واحدة)، نجم المتلوي (قضية واحدة)، النجم الساحلي (5 قضايا)، الأولمبي الباجي (قضيّتان)، اتحاد بن ڤردان (قضية واحدة)، الاتحاد المنستيري (قضيّتان)، اتحاد تطاوين (قضيّتان).