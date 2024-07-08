وزير سابق بالاحتلال يدعو يهود فرنسا للهجرة الى فلسطين المحتلة



دعا الوزير الصهـيوني المتطرف سابقا ورئيس حزب ”اسرئيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان اليوم الاثنين 08 جويلية 2024 كافة اليهود المقيمين بفرنسا إلى الهجرة بسرعة وقبل فوات الأوان – على حد زعمه- نحو الاراضي الفلسطينية المحـتلة قائلا: ”لم يعد هنالك مزيد من الوقت لإهداره هاجروا بسرعة” وذلك تبعا لفوز اليسار بالانتخابات التشريعية بفارق طفيف عن اليمين المتطرف بواقع 182 مقعدا مقابل 168 لليمين.

قادة الكيان يتهمون اليسار الفرنسي بأنه يحمل فكرا معاديا للسامية، وبالاخص رئيس حزب ”فرنسا الابية” جون لوك ميلونشون الذي أدلى بعدة تصريحات ناقدة للاحـ[ت]لال الصهـ[ي]وني وأكد اعتزام باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية في غضون الأسبوعين المقبلين.