قرار غلق محل بيع لحوم حمراء بهذه الولاية بسبب الترفيع في أسعار بيع لحم الضأن

نفذت اليوم الاثنين، المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت، قرار غلق محل مختص في بيع اللحوم الحمراء بإحدى مناطق معتمدية العالية، وذلك بسبب الترفيع في أسعار بيع لحم الضأن ،حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت،سامي البجاوي.

وأضاف، أنّ قرار الغلق نفذته مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ونظيرتها المحلية بالمنطقة، مؤكدا أنّ الحملات الرقابية المُشددة والموجهة متواصلة لتشمل مختلف المجالات والقطاعات بجميع مناطق الولاية خلال الموسم الصيفي والموسم السياحي الذي يتزامن مع عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج.

يُشار إلى أنّ المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت توّلوا خلال النصف الأول من السنة الحالية، تنفيذ أكثر من 5 قرارات غلق لمحلات تجارية تعّمد أصحابها التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لمجالات عملهم ،وذلك في أعقاب حملات مراقبة جهوية ومحلية مُوّجهة .