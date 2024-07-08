هام/ برنامج الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي: 11 عرضا دوليا و7 عروض تونسية..

يسهر جمهور الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي من 18 جويلية إلى 17 أوت 2024 مع ثمانية عشر عرضا فنيا، من 11 بلدا هي تونس والمغرب ومصر وسوريا ولبنان والعراق والسينغال وفرنسا وإسبانيا والصين وجامايكا.

وتتضمّن البرمجة عروضا من أنماط موسيقية متنوعة تجمع بين الموسيقى التونسية الأصيلة والموسيقى الشرقية الإيقاعية و”الريغي” و”الفلامنكو” إلى جانب الإيقاعات الافريقية الشعبية. كما تضمّ برمجة هذه الدورة أيضا عرضا في فن السيرك.

وستكون العروض التونسية حاضرة في 7 سهرات، وهي لكل من الفنان لطفي بوشناق الذي سيحيي حفل الافتتاح يوم 18 جويلية، في سهرة تكريمية احتفاء بمسيرته الفنية التي ناهزت 50 عاما، وعرض أوبرالي بعنوان “كارمن” لمسرح أوبرا تونس يوم 21 جويلية، ثم عرض الفنان زياد غرسة يوم 25 جويلية، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الجمهورية، وعرض “بيغ بوسة ” لوجيهة الجندوبي يوم 31 جويلية، إلى جانب عرض “نوبة غرام” لمحمد علي كمون يوم 12 أوت، يليه يوم 13 أوت (العيد لوطني للمرأة التونسية) عرض الفنانة نجاة عطية التي تعود إلى ركح قرطاج وهي التي سبق لها اعتلاء هذا الركح في صائفة 2005 رفقة سلطان الطرب جورج وسوف.

ومن العروض التونسية الأخرى المدرجة في دورة هذا العام “أنغام في الذاكرة 3” يوم 14 أوت، وهي سهرة باتت ركنا قارا في المهرجان على مدى دوراته الثلاث الأخيرة، إذ ستكون السهرة فرصة للجمهور لاستعادة أجمل أغاني الفن التونسي الأصيل. وتكرّم هذه الدورة هذه الدورة الشاعر الغنائي الحبيب محنوش والملحن ناصر صمود والمطرب الشاذلي الحاجي وعازف العود رضا شمك.

وتسجّل هذه الدورة عودة الفنانة السورية أصالة نصري لاعتلاء ركح المسرح الروماني بقرطاج بعد غياب ناهز 30 عاما، حيث كان أول صعود لها سنة 1994. وتحيي أصالة سهرة اختتام هذه الدورة يوم 17 أوت. كما يصافح جمهور المهرجان الفنان العراقي كاظم الساهر الملقب ب”القيصر”، إذ يعود بعد 6 سنوات على آخر حفل له على ركح قرطاج (2018) ليُحيي سهرة 3 أوت، والفنان وائل كفوري في سهرة 19 جويلية بعد غياب 9 سنوات على ركح قرطاج.

وسيكون لجمهور الدورة كذلك موعد مع الفنان حمزة نمرة في سهرة 27 جويلية. ومع الفنان المغربي أمين بودشار في سهرة 1 أوت . كما تمت برمجة عرضين للسيرك على الجليد من فرنسا وعرض للفنان السينغالي يوسو ندور وآخر لموسيقى الفلامنكو تحييه الفنانة الإسبانية “سارا باراس”.

وشهدت هذه الدورة تقلّصا ملحوظا في عدد السهرات البالغ عددها 18 سهرة، مقارنة بعروض الدورات الماضية التي بلغ معدل سهراتها بين 28 و32 سهرة.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لسهرات هذه الدورة:

– 18 جويلية: عرض “عايش لغناياتي” للفنان لطفي بوشناق (تونس)

– 19 جويلية: عرض الفنان وائل كفوري (لبنان)

– 21 جويلية: عرض “كارمن” لمسرح أوبرا تونس (تونس)

– 23 جويلية: عرض فلامنكو للفنانة “سارا باراس” (اسبانيا)

– 25 جويلية: حفل الفنان زياد غرسة (تونس)

– 27 جويلية: حفل الفنان حمزة نمرة (مصر)

– 28 جويلية: حفل مجموعة “الويلرز” (جامايكا)

– 31 جويلية: عرض “بيغ بوسة” لوجيهة جندوبي (تونس)

– 1 أوت: حفل الفنان أمين بودشار (المغرب)

– 3 أوت: حفل الفنان كاظم الساهر (العراق)

– 6 أوت: عرض “سيرك على الجليد” (فرنسا)

– 7 أوت: عرض “سيرك على الجليد” (فرنسا)

– 10 أوت: حفل الفنانة آمال ماهر (مصر)

– 12 أوت: عرض “نوبة غرام” لمحمد علي كمون (تونس)

– 13 أوت: حفل الفنانة نجاة عطية (سهرة خاصة بالعيد الوطني للمرأة التونسية)

– 14 أوت: عرض “أنغام في الذاكرة 3” (تونس)

– 15 أوت: عرض “يوسو ندور” (السينغال)

– 17 أوت: حفل الفنانة أصالة نصري (سوريا)