عاجل/ استشهاد 7 مواطنين إثر قصف قوات الاحتلال الصهيوني لجنوب قطاع غزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة, اليوم الاثنين, إثر قصف قوات الاحتلال الصهيوني مدينتي رفح وخان يونس, جنوب قطاع غزة, حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة, عن مصادر طبية فلسطينية, أنه تم انتشال 5 شهداء من داخل مخيم بدر, غرب مدينة رفح, جنوبي القطاع, إثر قصف عنيف تعرض له المخيم, إضافة إلى استشهاد فلسطينيان إثر قصف الاحتلال الصهيوني على مدينة خان يونس, حسبما أفاد به مستشفى “ناصر”, وترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال الصهيوني قصف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس, بعشرات القذائف والصواريخ.

أما في وسط قطاع غزة, قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني محيط شارع صلاح الدين, شمال مخيم النصيرات, الأمر الذي أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين.

وفي الضفة الغربية المحتلة, أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني, بإصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في جنين ونابلس, شمال الضفة الغربية المحتلة.

وجدير بالتذكر أن مصادر طبية فلسطينية, أعلنت, اليوم الاثنين, عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ 7 أكتوبر الماضي, إلى 38193 شهيدا و87903 جريحا.

ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا, وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح, جنوب القطاع, واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”