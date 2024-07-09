وزارة التربية : 64.99 بالمائة نسبة النجاح في ” النوفيام” وأعلى معدل 19.12 لميسم الرديسي من سليانة

بلغت نسبة الناجحين في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام “النوفيام” دورة 2024، 64.99 بالمائة من بين 26 ألفا و 61 مترشحا اجتاز الامتحان، تم توجيه 3515 منهم إلى المعاهد النموذجية، وفق ما أعلن عنه، اليوم الثلاثاء، مدير الإعلام والإتصال بوزارة التربية منذر العافي.

وأوضح العافي أن 16 ألفا و936 مترشحا تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من عشرين في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، تم توجيه 3515 تلميذا منهم إلى المعاهد النموذجية التي يتوفر بها 3750 مقعدا.

وتحصّلت التلميذة ميسم الدريسي من المدرسة الإعدادية النموذجية بولاية سليانة، على أعلى معدل على المستوى الوطني: 19.12 من عشرين، وفق المتحدث ذاته.

جدير بالذكر أن نسبة النجاح بمناظرة ختم التعليم الأساسي العام “النوفيام” دورة 2024 شهدت ارتفاعا مقارنة بالدورة الفارطة حيث بلغت فيها نسبة النجاح 60.56 بالمائة وتوجه 3074 تلميذا فقط إلى المعاهد النموذجية .

وبلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني 64 بالمائة من بين 175 تلميذ اجتازوا هذا الامتحان، أي ما يعادل 112 ناجحا.