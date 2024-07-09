عاجل/ الاحتفاظ بعمدة في هذه الجهة بشبهة التدليس..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء أمس الاثنين، بالاحتفاظ بعمدة إحدى عمادات طبربة، من أجل شبهة تدليس واستعمال مدلس من موظف عمومي، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية بهذه المحكمة، سندس النويوي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ويأتي ذلك بعد فتح بحث في شبهة تسليم العمدة المباشر شهادة حوز لشخص لا يملك العقار وخارج مرجع نظره الترابي، والتي تم التفطّن إليها إثر تقديمها في ملف عقاري متعلّق بالعقار محل المتابعة الإدارية، وقد ارتأت النيابة الاحتفاظ به منذ أمس، مع تمديد الآجال القانونية الكافية اليوم بعد إحالته على النيابة من أجل لاستكمال الأبحاث، وفق ذات المصدر.

وأكّدت النويوي أنّ العمدة المشبه به سيحال بعد انتهاء آجال الاحتفاظ على أنظار التحقيق لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

ويشار إلى أنه من شروط الانتفاع بشهادة الحوز وفق القانون التونسي التصرف في العقار طيلة 5 سنوات على الأقل بصفة مسترسلة وبدون مشاغبة، ويتمثل دور العمدة في تقديم شهادة تشمل أكثر ما يمكن من البيانات التي وصلت إلى علمه بشأن العقار موضوع طلب الحوز، ويعد الحوز سببا من أسباب اكتساب الملكية إذا ما توفرت شروطه القانونية المنصوص عليها في مجلة حقوق العينية.