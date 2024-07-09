سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق خطوط صيفية شاطئية بولايات سوسة والمنستير والمهدية

أعلنت شركة النقل بالساحل عن برمجة خطوط شاطئية جديدة تشمل كافة ولايات الساحل، وذلك لتسهيل تنقل المصطافين إلى الشواطئ وفق جداول تم ضبطها للغرض، ويتواصل العمل بها خلال شهري جويلية وأوت.

وبيّنت شركة النقل بالساحل أنها وضعت على ذمة المصطافين بمدينة النفيضة حافلات لنقلهم الى الشاطئ بداية من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء بمعدل سفرة كل ساعة ويكون الاياب الى مدينة النفيضة بعد نصف ساعة من الانطلاق.

كما وضعت الشركة خطّا صيفيّا لنقل المصطافين من مدينة سيدي بوعلي الى شاطئ هرقلة بداية من الساعة الثامنة والربع صباحا الى الثامنة مساء، وخطّا صيفيا ينطلق من الساعة منتصف النهار الى الثامنة ليلا ومن السادسة صباحا الى الثامنة ليلا يومي السبت والأحد وذلك لنقل المواطنين من القلعة الكبرى الى شاطئ شط مريم، بينما اقتصر الخط الرابط بين منطقة منزل المحطة الى شاطئ هرقلة على العمل يوم الاحد فقط.

وفي ولاية المنستير وضعت شركة النقل بالساحل على ذمة المصطافين خطوطا صيفية لنقل الركاب من الساعة السادسة صباحا الى الساعة الثامنة والنصف ليلا من قصر هلال الى شاطئ الشرف، ومن المنستير الى جمّال عبر بنبلة من الثانية ظهرا الى التاسعة ليلا.

أما بخصوص الخطوط الشاطئية بولاية المهدية فتشمل بالخصوص الخط الرابط بين المهدية ومصحة الرحمة وقصر هلال، وبين الكساسبة وبوهلال ووبومرداس، وبين العبابسة أولاد حمزة سيدي معط الله والمهدية، وكذلك بين واد باجة وسيدي علوان وشاطئي سلقطة، وبين الرشراشة البرادعة وشاطئ العالية، وتتواتر السفرات على هذه الخطوط من الساعة السادسة والنصف صباحا الى الساعة السابعة مساء.