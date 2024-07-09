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رئيس الحكومة يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي..وهذا فحوى المحادثة..

2024/07/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تلقّى رئيس الحكومة أحمد الحشاني ، صباح اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024، إتصالا هاتفيا من ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ، في إطار سُنّة التشاور والتنسيق المستمرّ بين البلدين.

وأشاد الجانبان خلال هذا الإتصال بالعلاقات الأخوية المُتميزة القائمة بين تونس وليبيا، مُؤكّدين، في هذا الإطار، ضرورة العمل على مزيد دعم مسيرة التعاون في كافة المجالات ولاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وأعرب الجانبان ،في هذا السياق، عن ارتياحهما لإستئناف نشاط معبر رأس جدير الذي يُعدّ شريان تواصل إقتصادي وتجاري وحضاري بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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