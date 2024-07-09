عاجل/ استقالة اللجنة الفنية الجديدة للنادي الإفريقي بقيادة بسّام المهري..

أكدت الإذاعة الوطنية التونسية، اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024، أن اللجنة الفنية للنادي الإفريقي التي تضمّ بسّام المهري ونجيب غميض ومحمد المانسي، تقدمت اليوم بإستقالتها من مهامها بعد مرور 4 أيام فقط من تعيينها.

وتعود أسباب الاستقالة، وفق المصدر ذاته، إلى رفض اللجنة الفنية وجود تضارب في المهام عند القيام بعملها وخاصة رفض التدخلات في ملف الانتدابات التي سيقوم بها النادي في فترة التنقلات الصيفية للاعبين.

وسبق أن عيّنت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي، الجمعة 5 جويلية 2024 بسّام المهري رئيسا للجنة الفنية لكرة القدم.

وسبق للمهيري الذي كان لاعبا للفريق أن اضطلع بالعديد من المهام صلب فريق باب جديد.

ويذكر أن المهيري كان يشغل منصب المشرف العام المكلف بكرة القدم بالنادي الإفريقي خلال جزء من فترة رئاسة سليم الرياحي.