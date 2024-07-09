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عاجل/ 20 شهيدا بقصف إسرائيلي لخيام نازحين أمام مدرسة بخان يونس..

2024/07/09 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 20 شهيدا في قصف إسرائيلي أمام بوابة مدرسة تأوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس، وفق ما أوردته “الجزيرة”.

وذكرت المصادر المحلية، أن القصف الإسرائيلي استهدف خياما لعائلة أبو دقة قرب مدرسة المتنبئ بمنطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 38 ألفًا و243 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 88 ألفًا و33 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر ارتقى على إثرها 50 شهيدًا و130 مصابًا.

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