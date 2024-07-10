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عاجل/بالأسماء: قائمة مَنْ أعلنوا نيّتهم الترشح للانتخابات الرئاسية 2024..

2024/07/10 الأولى, المصدر, سياسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024.
وتنطلق الفترة الانتخابية يوم الأحد 14 جويلية 2024 وتمتد إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
وعبّر عدد الناشطين في الحياة السياسية عن نيّتهم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وتضم القائمة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر:
الناشط السياسي ذاكر لهيذب
رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول
الناشط السياسي الصافي سعيد
رئيسة الحزب الدستوري الحُرّ عبير موسي (في السجن)
الناشط السياسي نزار الشعري
رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي (في السجن)
الناشط السياسي المنذر الزنايدي
العسكري المتقاعد والمستشار السابق للأمن القومي الأميرال كمال العكروت
العقيد متقاعد ورئيس صفّ الدفاع عن تونس عادل الدو
الأستاذ عصام ڨرفال
أمين عام حزب حركة الشباب الوطني التونسي مالك سائحي…

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