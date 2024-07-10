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الأرجنتين تهزم كندا 2-صفر وتتأهل إلى نهائي كأس كوبا أمريكا

2024/07/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

هز خوليان ألفاريز وليونيل ميسي الشباك ليقودا الأرجنتين حاملة اللقب للفوز 2-صفر على كندا في نيوجيرزي الليلة الماضية والتأهل لنهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وقاومت الأرجنتين بعض الضغط المبكر قبل أن يتوغل ألفاريز بين اثنين من المدافعين وينهي هجمة بصورة رائعة في الشباك في الدقيقة 22.

وأتيحت لميسي العديد من الفرص خلال المباراة وضاعف النتيجة في الدقيقة 51 عندما لمس بقدمه الكرة لتدخل شباك حارس كندا ماكسيم كريبو بعد تسديدة من داخل المنطقة لزميله إنزو فرنانديز.

وستلتقي الأرجنتين في النهائي يوم الأحد في فلوريدا مع أوروغواي أو كولومبيا، اللذين يلعبان في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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