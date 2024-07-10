رئيس الدولة يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين في تونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإربعاء 10 جويلية 2024 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين بتونس وهم على التوالي:

Moukthar Wawa DAHAB ، سفير جمهورية التشاد بتونس مع الإقامة بالجزائر

TOKO DIAKENGA SERAO ، سفير جمهورية أنغولا بتونس مع الإقامة بالجزائر

Katrine From Hoyer ، سفيرة مملكة الدنمارك بتونس مع الإقامة بالجزائر

تورال أنار أوغلو رضاييف ، سفير جمهورية أذريبجان بتونس مع الإقامة بالجزائر

Mamadu Aliu Jalo ، سفير جمهورية غينيا بيساو بتونس مع الإقامة بالجزائر

ودار هذا الموكب بحضور منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج