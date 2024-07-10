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رئيس الدولة يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين في تونس

2024/07/10 أهم الأخبار, تونس, سياسة

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإربعاء 10 جويلية 2024 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين بتونس وهم على التوالي:
Moukthar Wawa DAHAB ، سفير جمهورية التشاد بتونس مع الإقامة بالجزائر
TOKO DIAKENGA SERAO ، سفير جمهورية أنغولا بتونس مع الإقامة بالجزائر
Katrine From Hoyer ، سفيرة مملكة الدنمارك بتونس مع الإقامة بالجزائر
تورال أنار أوغلو رضاييف ، سفير جمهورية أذريبجان بتونس مع الإقامة بالجزائر
Mamadu Aliu Jalo ، سفير جمهورية غينيا بيساو بتونس مع الإقامة بالجزائر
ودار هذا الموكب بحضور منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

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