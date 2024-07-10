وزير الفلاحة: قطعنا أولى الخطوات لدخول مجال الاستمطار



كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، الاربعاء، بمجلس نواب الشعب، ان تونس ستقوم بتجربة للحد من التبخر بإحدى البحيرات الصغيرة جراء ارتفاع الحرارة وانطلقت في قطع أولى الخطوات لدخول مجال الاستمطار.

وشدد الوزير في اشارته الى ملف الاستمطار، على ان الوزارة تعمل على تشكيل لجنة « مقننة » للاشراف على عملية الاستمطار خاصة وان هذه العملية سجلت نجاحا في عدد من الدول مما اتاح تغطية الموارد السطحية.

وقال بلعاتي، في اجابته على سؤال شفاهي طرحه النائب يوسف التومي، كتلة الاحرار، ان تونس لم تكن تتوقع انعكاس تغير المناخ عليها بهذه السرعة بل ان الأمر سيكون تدريجيا سواء على مستوى التساقطات او ارتفاع درجات الحرارة.