بنزرت: حالات اختناق جراء حريق بمخزن للخردة

اندلع عشية اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024، حريق وسط حقل من الأعشاب الجافة مجاور لمخزن للخردة بمنطقة اللواتة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، مما نتج عنه تسرب النيران إلى المخزن بسبب سرعة الريح.

وقد التهمت النيران كميات من الخردة، والمتكونة أساسا من أخشاب وعجلات مطاطية ومواد قابلة للاشتعال.

وتسبب الدخان المتصاعد من مخزن الخردة في إصابة 6 أشخاص باختناق، مما استوجب نقل 4 منهم الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، أين تم تمكينهم من الإسعافات العاجلة قبل مغادرته مع الاحتفاظ بامرأة، حسبما نقلته اذاعة أي آف آم، عن مصدر طبي.

هذا وتواصل فرق الحماية المدنية عمليات الإطفاء مستعينة بـ3 شاحنات اطفاء للسيطرة على الحريق ومنع تسرب النيران إلى المساكن المجاورة