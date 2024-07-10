كاتب الدولة للخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفراء الـ 5 الجدد المتعمدين بتونس

التقى كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج منير بن رجيبة، اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة، السفراء الجدد لكل من جمهورية تشاد وجمهورية أنغولا ومملكة الدنمارك وجمهورية أذربيجان وجمهورية غينيا بيساو المعتمدون بتونس مع الإقامة بالجزائر، والذين قدّموا له نسخة من أوراق اعتمادهم.

وأكّد كاتب الدّولة خلال لقائه مع سفير جمهورية تشاد “مختار واوا ذهب”، أهمّية عقد الدّورة الثالثة للجنة المشتركة التّونسيّة التّشاديّة بتونس، والتي لم تنعقد منذ 2012، معبّرا عن ارتياح تونس للتّعاون القائم بين البلدين، لا سيّما في مجالي التّعليم العالي والتّكوين المهني، واستعدادها لوضع تجاربها وخبراتها في مختلف المجالات على ذمّة الجانب التّشادي. وخلال لقائه مع سفير جمهورية أنغولا “طوكو دياكينغا سيراو”، أبرز كاتب الدولة بالخصوص، أهمية التّنسيق بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسيّة، من أجل تحديد موعد عقد الدورة الأولى للّجنة المشتركة التّونسيّة الأنغوليّة، تجسيما للاتفاق الموقّع بين البلدين سنة 2005.

ومثّل لقاء كاتب الدولة مع السفيرة والمفوضة فوق العادة لمملكة الدنمارك “كاترين فروم هوير”، مناسبة للتأكيد على المستوى الجيد للعلاقات الثنائية وضرورة تطويرها في مختلف المجالات، خاصة منها ذات القيمة المضافة، وعلى الإرادة الثابتة والمشتركة لمزيد تعزيز روابط الصداقة والتعاون، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين. أما اللقاء الذي جمع كاتب الدولة مع سفير جمهورية أذربيجان ” تورال أنار أوغلو رضاييف”، فقد شكل مناسبة للتنويه بمتانة علاقات الصداقة التي تجمع تونس بأذربيجان، وتأكيد حرص البلدين على مزيد تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى دعم تونس لكافة الجهود من أجل إرساء الأمن والسلم في منطقة القوقاز. وخلال لقائه مع كاتب الدولة، عبّر سفير غينيا بيساو “مامادو أليو جالو” عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات والكفاءات التونسية في مجالات التعليم العالي والتكوين المهني والصحة.

وأكّد كاتب الدّولة من جهته، على أهمّية عقد المشاورات السّياسيّة بين البلدين لإرساء آليّات التعاون، تمهيدا لعقد الدّورة الأولى للجنة المشتركة بين تونس وغينيا بيساو.

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان تسلم خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، أوراق اعتماد السفراء الخمسة الجدد.