المنصري: بإمكان أي تونسي مقيم في الخارج الإنتخاب في أي مركز يختاره دون التقيّد بالمركز المسجّل فيه

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء باشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، على قرار يهم التونسيين بالخارج، ويقضي بإمكانية أن يقوم أي تونسي مقيم في الخارج بالإنتخاب يوم الإقتراع (4 و 5 أكتوبر القادم) في أي مركز يختاره، دون التقيّد بالمركز المسجّل فيه، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة محمّد التليلي المنصري.

وأفاد المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه خلال عرض المخطط العملياتي للهيئة الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، من شأنه أن يسهل على التونسيين المقيمين بالخارج القيام بواجبهم الانتخابي.

وأضاف أن مجلس الهيئة بت كذلك خلال اجتماعه، في مطالب الاعتراض على القائمات الأولية للناخبين، التي وضعتها الهيئة على ذمّة العموم يومي السبت والأحد الفارطين (6 و7 جويلية الجاري) بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات وعلى موقعها الرسمي، مؤكدا قبول كلّ مطالب الإعتراض البالغ عددها 7 اعتراضات.

وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت وفق الرزنامة التي نشرتها يوم 4 جويلية الجاري، عن فتح باب الاعتراض يومي الاثنين والثلاثاء الفارطين ( 8 و9 جويلية الجاري) بمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات أثناء توقيت العمل، وعن طريق البريد الالكتروني بالنسبة الى خارج الجمهورية .

وقد حضر اجتماع مجلس الهيئة محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة والناطق الرسمي للهيئة محمد التليلي منصري وأعضاء مجلس الهيئة نجلاء عبروقي وأيمن بوغطاس ومحمود الواعر وبلقاسم العياشي، الى جانب بالخصوص المدير المركزي للشؤون القانونية ومراقبة الحملة والمدير المركزي للتخطيط والاحصاء.