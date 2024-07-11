حريق هائل في فضاء عشوائي للخردوات بهذه المنطقة..#خبر_عاجل

افاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت، العميد كمال المليتي انه اثر نشوب حريق هائل بفضاء عشوائي للخردوات بمنطقة لواتة يمسح اكثر من 5ر1 هك تم استنفار كافة الآليات والإطار البشري للسيطرة بنسبة كبيرة على الحريق وتامين كافة المحيط المهني،سيما السكني القريب منه،حيث تم التدخل ب7شاحنات إطفاء من الحجم الكبير، من بينها 6شاحنات تابعة لمصالح الحماية المدنية مجهزة بمواد إطفاء خاصة ،وشاحنة سابعة تابعة لمصالح الغابات ،علاوة على عدد من الاليات الاضافية التابعة لبلدية بنزرت والمعتمدية ، بمعاضدة من قبل عدد من المتطوعين ،لاخماد النيران المستعرة بالمكان بسبب طبيعة الموجودات بالمكان والتي كان اغلبها سريع الاشتعال ،وبالتالي ضمان عدم تمددها نحو الفضاءات السكنية المحيطة .

واكد ان الحريق لم يخلف اي اضرار بشرية باستثناء إصابة عدد من الاشخاص بحالات اختناق جراء الدخان المتصاعد ،وقد تم نقل تسعة افراد عن طريق سيارتي اسعاف تابعة للصحة العمومية والحماية المدنية لتلقي الاسعافات اللازمة ،وتم السماح لهم بالعودة لمقرات سكناهم .

واضاف ان كافة اعضاء الفرق الميدانية ستواصل العمل الليلة للسيطرة الكاملة على مختلف جيوب النيران المتناثرة والتامين الكامل للمكان ،بما يضمن عدم تجدد اشتعالها من جديد .

يشار الى ان المصالح الامنية من حرس وامن وطنيين تولوا التدخل وتامين حركة السير ،علاوة على فتح تحقيق معمق في اسباب نشوب النيران بالمكان وغيرها من الإجراءات القانونية الواجبة .