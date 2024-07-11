توزر: حريق هائل يلتهم عددا هاما من النخيل والإعشاب والجريد الجاف



تمكنت فرق الحماية المدنية فجر اليوم الخميس السيطرة النهائية على حريق هائل نشب في واحة العرق بحامة الجريد من ولاية توزر بعد ساعات من التدخل امتدت لنحو تسع ساعات فيما تواصلت عمليات التبريد إلى غاية السابعة من صباح هذا اليوم وفق ما أفاد به وكالة “وات” المدير الجهوي للحماية المدنية بلال الوصيفي.

وذكر المصدر ذاته أن الحريق امتد على مساحة تناهز 10 هكتارات في الواحة المذكورة التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 200 هكتار مخلفا خسائر مادية كبيرة في أشجار النخيل والأعشاب والجريد الجاف والأشجار المثمرة موضحا أن عملية إحصاء الخسائر لم تنته بعد وتتم بالشراكة مع الهياكل الفلاحية المعنية.

وأضاف أن عملية التدخل تمت في بداية الأمر عن طريق فرقة الحماية المدنية بدقاش ليقع تعزيزها لاحقا بفرقة الاطفاء بتوزر بكافة شاحناتها ومعداتها وذلك بسبب انتشار الحريق جراء الرياح وارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 49 درجة مئوية أمس الأربعاء .وتم في وقت لاحق تعزيز الجهود بشاحنة إطفاء من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقبلي وشاحنة من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة.

وافاد ان السيطرة على الحريق في وقت وجيز تؤكد جاهزية اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة التي ما تزال في حالة انعقاد وفق تأكيده لا سيما وأنها ضبطت استعداداتها لإمكانية حدوث حرائق في الواحات حيث تحول والي الجهة على عين وتم تسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية لمنع تسرب النيران إلى باقي أجزاء الواحة.