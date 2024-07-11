اختناق 30 شخصا في حريق هائل بأرض معدة لتجميع الخردة بهذه المنطقة..#خبر_عاجل

تولت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت التدخل مساء امس لإخماد حريق بأرض معدة لتجميع الخردة بمنطقة اللواتة من معتمدية بنزرت الجنوبية حيث أتت النيران على مساحة 1.3 هكتار بها كمية من الأخشاب وأشجار الكلتوس والصنوبر وعجلات مطاطية وشاحنة قديمة وسيارات مستعملة ومواد قابلة للإشتعال مع تسجيل صهد الجدران الخارجية والشبابيك والأبواب ل04 منازل مجاورة.

كما تم إسعاف ونقل 13 مصاب لهم صعوبة في التنفس إلى المستشفى الجامعي ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وإسعاف على عين المكان 17 مصاب لهم صعوبة في التنفس بمعية الصحة العمومية..