الكشف عن شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات بالملاهي الليلية..

قام إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني يوم أمس الاربعاء 10 جويلية 2024 بجملة من المداهمات على عناصر شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجميع أنواعها بجهة الضاحية الشمالية للعاصمة خاصة (المرسى البحر الأزرق ، قمرت) بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ووفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية اليوم الخميس، تم الاحتفاظ بـ 11 شخصا (من بينهم عوني حراسة وسلامة بملاهي كبرى بالعاصمة) وحجز 26 صفيحة من مخدر القنب الهندي وعدد من قطع مخدر القنب الهندي “الزطلة” (ملفوفة بورق السيلوفان جاهزة للترويج) وحجز حوالي 500غ من مخدر الكوكايين وكميّة من الأقراص المخدرة.

كما تمّ حجز ميزانيْن الكترونيّيْن ومبلغ مالي قدره 75 ألف دينار ودفتر صكوك بنكية و 05 سيارات، بالإضافة إلى كمية هامة من المصوغ و الساعات اليدوية الفاخرة. وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 أذنت بالاحتفاظ بذوي الشبهة و الأبحاث جارية على صعيد الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني.