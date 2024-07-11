حركة النهضة تعلن انه” ليس لها التزام مع اي مرشح للرئاسية

اعلنت حركة النهضة انها لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على الانتخابات الرئاسية وليس لها أي التزام مع أي مرشح محدد، مشيرة الى ان “مناضلي الحركة لهم الحق في أن يتخيروا من بين المترشحين والمترشحات المتمسكين بالمسار الديموقراطي من يمنحونهم التزكية لتسهيل ترشحهم”

واضافت الحركة في بيان اصدرته مساء امس الاربعاء بأن الموقف من الانتخابات الرئاسية لم يتغير، وأن القرار النهائي بخصوص المشاركة فيها أو مقاطعتها لم يتخذ بعد وسوف يتم اتخاذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها ، مطالبة بضمان توفير الشروط والمعايير الديموقراطية لإجرائها باعتبارها استحقاق وطني ودستوري .

وبينت حركة النهضة أنها لا تعطي توصية لقواعدها وانصارها بجمع التزكيات لمرشح محدد كما أن مناضلي الحركة مدعوون لممارسة مواطنتهم ، ولهم أن يتخيروا من بين المترشحين المتمسكين “بالمسار الديموقراطي” من يمنحونهم التزكية لتسهيل ترشحهم معتبرة أنها تدافع عن حق كل المواطنين التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الترشح.

وطالبت الحركة “بتنقية المناخ السياسي” و”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين” و”ضمان تكافؤ الفرص ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير” حتى تكون “هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية ” .