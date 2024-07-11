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عاجل/ وزارة التربية: استئناف العمل بكافة مصالح المندوبية الجهوية بالقصرين

2024/07/11 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

أكّدت وزارة التربية، اليوم الخميس، استئناف العمل بكافة مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين في “كنف الاحترام والتعاون” واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، إثر جلسة حوار “مثمرة ومسؤولة” بين الكاتب العام المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين وعدد من الموظفين.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم إجراء تحقيق إداري ومالي فيما يتعلق بملف الترشح إلى خطة مساعد بيداغوجي، بما يكفل الحقوق المهنية لجميع المترشحين ويحافظ على المصلحة الفضلى للمتعلم التونسي.

وقالت إنّه لا وجود لأي استقالات رسمية لموظفي المندوبية من خططهم.

وكانت وزيرة التربية سلوى العباسي، قرّرت إعفاء المندوب الجهوي للتربية بولاية القصرين على خلفية شبهة تدليس بيانات المترشحين إلى مناظرة المرشدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.

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