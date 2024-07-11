عاجل/ الحامدي تدعو رئيس الدولة الى طرد شامبرز من تونس

اصدرت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي، اليوم الخميس بيانا، دعت فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد الى طرد المستثمر الامريكي بالنادي الافريقي، جايمز شامبرز، من تونس في القريب العاجل.

كما دعت الحامدي هيئة النادي الإفريقي لتوضيح موقفها الرسمي من قوّات الأمن و النظام في تونس و من العنف في مجالها و هياكلها و دعوة الجهات المختصة الى فتح تحقيق حول ملابسات تكوين وفاق إجرامي بهدف التحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الأملاك و المسّ بالأمن العام من قبل المتطرفين في المجال الرياضي وفقا للفصول 131 إلى 135 من المجلة الجزائية

وتاتي دعوة الحامدي، حسب نص البيان،، تبعا “لعدم تراجع جايمز شامبرز عن مواقفه المتطرفة من قوّات الأمن و النظام و عدم اعتذاره عن نشاطاته و تصريحاته التحريضية على قوات الأمن و هذا مُثبت و بالدليل القاطع” وايضا بعد “تصريح عبد الوهاب بالحاج الذي نقل في إذاعة موزاييك خبر رفض شامبرز للحماية الأمنية” و هو ما اعتبرته الحامدي “دليل واضح على تحدّيه لقوات الأمن التونسية و محاولة بعث رسالة مُشفّرة مفادها أن حماية مناصريه المتطرفين له كفيلة بضمان سلامته في تونس”.

واضافت الحامدي ان بيانها هذا ياتي ايضا “بعد عدم تحمل وزير الداخلية و المدير العام للأمن الداخلي مسؤولياتهم الكاملة في اتخاذ القرارات العاجلة تجاه جدية المخاطر التي يمثّلها هذا الفرد و كل من تعاون معه لتمكينه من منصّة وطنية لنشر فكره المتطرف و المُهدّد للامن الداخلي”.. “و تبعا لصمت قيادة النادي الإفريقي المريب حول ملابسات دخول شامبرز للنادي الإفريقي و طبيعة علاقته بالمتطرفين من الأحباء و تأثيره في دواليب الجمعية الرياضية”.

ومنذ ايام، كانت الحامدي قد كشفت عنتورط شامبرز في جرائم عدة في الولايات المتحدة، منها ترويج المخدرات وتمويل عصابات مسلحة تستهدف اجهزة الامن والجيش الامريكيين، وفق ادعاءاتها.