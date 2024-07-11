عاجل/ زيادة في عائدات زيت الزيتون بنسبة 80%

حققت تونس زيادة في عائدات زيت الزيتون خلال موسم 2023-2024 بنسبة قاربت 80 بالمائة مع موفي جوان 2024، لتبلغ زهاء 3ر4 مليار دينار.

وأكد الديوان الوطني للزيت في بلاغ نشره الخميس، ان تونس صدرت قرابة 165 الف و 205 طن من زيت الزيتون منها 20 الف و 392 طن معلب بقيمة 590 مليون دينار علما وان موسم زيت الزيتون انطلق يوم 1 نوفمبر 2023

وأشار إلى أن معدل سعر الطن من زيت الزيتون السائب المصدر الى الاسواق الدولية قارب 26 الف و 584 دينار في حين يقارب معدل سعر الطن المعلب في السوق الدولية 29 الف و 956 دينار.

وصدرت تونس خلال موسم 2022-2023، قرابة 150 ألف و827 طن من زيت الزيتون السائب بقيمة 4ر2 مليار دينار. علما أن معدل سعر تصدر الطن قارب 16 الف و181 دينار منها 15 الف و 489 طن معلب بايرادات قاربت 320 مليون دينار.

وأشار الديوان إلى أن تونس سجلت خلال الموسم الحالي زيادة في حصة زيت الزيتون المعلب بنحو 32 بالمائة علما أن تونس تعمل على تطوير قدراتها في مجال تعليب الزيت، منذ إحداث صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب خلال سنة 2006.