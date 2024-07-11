تصريح جريء لإليسا عن “المساكنة”

في تصريحات لا تخلو من الصراحة والجرأة، عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن بعض أفكارها وكشفت عن أسرار ترويها للمرة الأولى خلال آخر لقاءاتها التلفزيونية.

وقالت إليسا خلال برنامج “بيت السعد” المذاع على قناة MBC ومنصة شاهد، أمس الأربعاء، إنها “ليست ضد المساكنة”، جاء ذلك في سياق ما قاله الفنان أحمد سعد “ابني بيدرس في أميركا، وحكى لي مرة عن صديقة له عندها مشكلة في البيت، وبيتها بعيد فقال لي هتيجي تقعد معايا أسبوعين، قلت له يعني إيه هتيجي تقعد معاك أسبوعين، مش فاهم؟”، لتقاطعة إليسا وتتساءل “إيه المشكلة؟ القانون في أميركا بيسمح بفكرة المساكنة”.

وقال أحمد سعد إننا كشرقيين نكون محافظين ولدينا مبادئ يجب أن نتمسك بها، لتكشف إليسا عن رأيها في فكرة المساكنة قائلة: “لست ضد فكرة المساكنة لأن أغلب الزواج الذي لا ينجح يكون بسبب أن الطرفين ما عاشا مع بعض لفترة أطول، لذا نسب الطلاق زادت”، معلقة: “شايفاها عادي.. بس أنا عمري ما عملت كده”.

العربية.نت