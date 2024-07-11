رسمي: رزنامة البطولة والكأس لموسم 2024-2025

صادق المكتب الجامعي المنعقد اليوم الخميس 11 جويلية 2024 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، على الرزنامة الكاملة للموسم الرياضي 2024-2025 مع التأكيد أنه لن يتم أي تغير أو تعديل فيها إلا في الحالات الاستثنائية القصوى:

بطــولة الرابطة المحترفة الأولى:

– الجولة الأولى يومي 17 و18 أوت 2024

– تدارك الجولة الأولى يومي 28 و29 أوت 2024

– الجولة الثانية 31أوت و1 سبتمبر 2024

– الجولة الثالثة يومي 14 و15 سبتمبر 2024

– تدارك الجولة الثالثة يومي 25و26 سبتمبر 2024

– الجولة الرابعة يومي 28و29 سبتمبر 2024

– الجولة الخامسة يومي 2و3 أكتوبر 2024

– الجولة السادسة يومي 19و20أكتوبر 2024

– تدارك الجولة السابعة يومي 13و14 نوفمبر 2024

– الجولة الثامنة يومي 23و24 نوفمبر 2024

– الجولة التاسعة يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2024

– الجولة العاشرة يومي 21و22 ديسمبر 2024

– الجولة الحادية عشرة يومي 25و26 ديسمبر 2024

– الجولة الثانية عشرة يومي 28و29 ديسمبر 2024

– الجولة الثالثة عشرة يومي 4و5 جانفي 2025

– الجولة الرابعة عشرة يومي 11و12 جانفي 2025

– الجولة الخامسة عشرة يومي 15و16 جانفي 2025

– الجولة الأولى إياب: يومي 25و26 جانفي 2025

– الجولة الثانية إياب يومي 1و2 فيفيري 2025

– الجولة الثالثة إياب يومي 8و9 فيفري 2025

– الجولة الرابعة إياب يومي 12و13 فيفري 2025

– الجولة الخامسة إياب يومي 22و23 فيفري 2025

– الجولة السادسة إياب يومي1و2 مارس 2025

– الجولة السابعة إياب يومي 5و6 مارس 2025

– الجولة الثامنة إياب يومي 8و9 مارس 2025

– الجولة التاسعة إياب يومي 15و16 مارس 2025

– الجولة العاشرة إياب يومي 29و30 مارس 2025

– تدارك الجولة العاشرة إياب يومي 9و10 أفريل 2025

– الجولة الحادية عشرة إياب يومي 26و27 أفريل 2025

– تدارك الجولة الحادية عشرة إياب يومي 30 أفريل و1 ماي 2025

– الجولة الثانية عشرة إياب يومي 3و4 ماي 2025

– الجولة الثالثة عشرة إياب يومي 7و8 ماي 2025

– الجولة الرابعة عشرة يومي 14و15 ماي 2025

– الجولة الخامسة عشرة إياب يومي 17و18 ماي 2025

مسابقة كأس تـــونس

– الدور السادس عشر يومي 14و15 ديسمبر 2024

– الدور ثمن النهائي يومي 15و16 فيفري 2025

– الدور ربع النهائي يومي 12و13 أفريل 2025

– الدور نصف النهائي يومي 10و11 ماي 2025

– الدور النهائي يوم 15 جوان 2025

• انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 7 و8 سبتمبر 2024