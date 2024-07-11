دوار هيشر/ الأب المتهم باختطاف ابنته الرضيعة يسلم نفسه للأمن..

قام أب بتسليم نفسه ليلة الأربعاء 10 جويلية 2024 لأعوان الحرس الوطني بدوار هيشر وإعادة ابنته الرضيعة التي اتهم باختطافها الأسبوع الماضي إثر خلافات مع زوجته..

ووفق ما أفادت به سندس النويوي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والناطقة الرسمية باسمها في تصريح لموزاييك فان إشعارا ورد الأسبوع الماضي على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مفاده أن زوجة تقدمت ببلاغ للحرس الوطني بدوار هيشر متهمة زوجها باختطاف ابنتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر فقط، وتحويل وجهتها الى وجهة غير معلومة مضيفة أن علاقتهما عرفت مؤخرا خلافات متصاعدة.

وأكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة بأنه تقرر تعهيد احدى الفرق الأمنية بالابحاث اللازمة وإنجاز مختلف التساخير الفنية والعلمية، حيث بذل أعوان الأمن مجهودات كبيرة بحثا عن الزوج في ظل ورود أنباء حول إمكانية هروبه إلى خارج البلاد والرضيعة معه، ويتم تضييق الخناق حول تحركاته ليتولى ليلة أمس تسليم نفسه لأعوان الحرس الوطني بدوار هيشر واعادة الرضيعة التي كانت في حالة صحية جيدة. وأكدت النويوي أنه تقرر الاحتفاظ بالزوج على ذمة البحث.