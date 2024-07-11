ولاية تونس: القضاء على 276 كلبا سائبا خلال شهر جوان

دعت ولاية تونس المصالح المعنية بمقاومة ظاهرة الكلاب السائبة ومنع انتشار داء الكلب الى تكثيف جهودها وتوفير الدعم المادي والبشري لإنجاز حملات مقاطعة للحد من الكلاب السائبة المنتشرة بالعاصمة.

وشددت ولاية تونس في بلاغ على ضرورة المتابعة اليومية لحملات مقاومة الكلاب السائبة، موضحة أن التدخلات أسفرت خلال شهر جوان الماضي عن القضاء على 276 كلبا سائبا بواسطة القنص في عديد الدوائر التابعة للبلدية وقنص 65 منها وفحصها ليتضح أن 62 منها تحما أمراضا مما استوجب القضاء عليها بواسطة القتل الرحيم واخضاع 3 الى المداواة من الطفيليات التي تحملها.