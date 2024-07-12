وزير الدفاع يشرف على حفل تخرّج ضباط مدرسة الطيران

أشرف وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش مساء أمس الخميس 11 جويلية 2024 بمدرسة الطيران ببرج العامري على حفل تخرّج الدفعة الجديدة من ضباط المدرسة دورة “الطاهر صفر”، وتولّى إسنادهم شارات الرتب، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلّة من سامي إطارات وزارة النقل ووزارة الدفاع الوطني.

وتوجّه خلال كلمة ألقاها بالمناسبة بالتهنئة إلى الضباط الجدد المتخرّجين، معبّرا عن شكره وتقديره للأساتذة والعسكريين المؤطّرين والمسيّرين بمدرسة الطيران ببرج العامري لمساهمتهم في تحقيق هذه النتائج الطيّبة خلال هذا العام الدراسي الذي اتسم بالعمل الجدّي والمثابرة.

ودعا وزير الدفاع الوطني إلى مزيد تطوير علاقات التعاون بين وزارة الدفاع الوطني من جهة ووزارتي النقل والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة ثانية، مثمّنا التَّنسيق المحكم بين المدرسة والهياكل والمؤسّسات الوطنية التابعة للوزارتين خاصة في مجال تبادل الأساتذة وتحيين البرامج وإنجاز مشاريع ختم الدّروس وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة، فضلا عن مواصلة العمل لمواكبة التقنيات المتطورة لعلوم الطيران والبحث في مجال هندسة تكنولوجيا الفضاء والروبوت والذكاء الاصطناعي، وذلك وفق مقاربة وطنيّة وتشاركيّة تجمع الأطراف المتداخلة في المجال وتوحّد جهودهم.

كما أكد أن مدرسة الطيران ببرج العامري قد راهنت كباقي المؤسّسات التعليمية والتكوينية العسكرية الأخرى على تعصير مجالات التكوين لإعداد نخبة من الضباط يمتلكون ناصية العلم والمعرفة ومتشبّعين بقيم الوطنية ونكران الذات حتى باتوا ضبّاطا قادرين على التحكّم في التكنولوجيات المتطوّرة وتطويعها ومواكبين للإقتناءات الحديثة لجيش الطيران، مشيدا بتشبثّهم بمبادئ القيادة العسكرية العصرية التي تُخوّل لهم تحمّل المسؤوليات في شتّى المجالات والمساهمة في الذّود عن الوطن وحماية مكاسب شعبه والمشاركة في مسيرته التّنموية والارتقاء بمكانة تونس بين الأمم.

وتولى وزير الدفاع الوطني الاطلاع على مشاريع ختم الدروس للضباط، ومواكبة عرض عسكري أرضي وجوي نفذه الضباط وتلامذة مدرسة الطيران ببرج العامري.