السجن سنتين ضدّ مواطن من أجل تعليق على الفيسبوك

أعلنت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنه تم الحكم على مواطن تونسي يدعى فيصل العبيدي أصيل ولاية سليانة ويعمل موظفًا بوزارة الفلاحة، بسنتين سجناً مع النفاذ العاجل بمقتضى الفصل 24 من المرسوم 54.

وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته أمس الخميس 11 جويلية 2024، أن الحكم بالسجن في حق المواطن التونسي فيصل العبيدي، يأتي على خلفية كتابته لتعليق بموقع فيسبوك تفاعل من خلاله مع كلام رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول مساهمة المجموعة الوطنية لتطوير القوات المسلحة.

وبيّنت أنه تم توجيه عدة تهم منها استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار وبيانات تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به والتحريض على الاعتداء عليه، والحث على خطاب الكراهية، طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54.

وأضافت الجمعية ، إن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني توجهت يوم الثلاثاء 25 جوان 2024، إلى مقر سكن فيصل العبيدي القاطن في منطقة ڨعفور التابعة لولاية سليانة، لتسليمه استدعاء رسميًا للمثول أمامهم من أجل التحقيق معه، وعند عدم العثور عليه في المنزل آنذاك قاموا بتسليم الاستدعاء إلى شقيقه والذي بدوره أعلم المعني بالأمر. وقام فيصل العبيدي بالتواصل مع الفرقة المعنية ليعلمهم أنه لن يتمكن من الحضور في التاريخ المحدد الموافق ليوم الأربعاء 26 جوان 2024 وطلب منهم تأجيل الحضور إلى يوم الخميس 27 من الشهر نفسه. واستجابوا لطلبه، وفقًا لما روته شقيقته”.

وتابعت الجمعية أنه تم رغم ذلك “القبض على المواطن فيصل العبيدي بعد ترصده وانتظار تواجده داخل مقر سكناه من قبل الفرقة المذكورة، بتاريخ 26 جوان 2024، حيث تم اقتحام المنزل وتفتيشه دون الاستظهار بأي إذن قضائي يخول لهم القيام بذلك، وبعد إلقاء القبض عليه. تم اقتياده إلى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بڨعفور من أجل استنطاقه”.

و حسب الجمعية ،فأن “عملية إيقافه أتت إثر شكاية أثارتها النيابة العمومية من تلقاء نفسها، موضوعها تعليق كان قد كتبه بموقع فيسبوك مفاده “حضروا رواحكم اللي تساندوا في قيس سعيد باش تتبرعوا بالفلوس لتمويل الميزانية”، ويأتي هذا التعليق في إطار التفاعل مع ما نطق به الرئيس التونسي في الذكرى الثامنة والستين لانبعاث الجيش الوطني والذي قال فيه إنه ”على المجموعة الوطنيّة أن تساهم في توفير الاعتمادات اللاّزمة لتطوير قدرات القوات المسلّحة”.

وأفاد المصدر نفسه بأن المحكمة الابتدائية بسليانة أصدرت بتاريخ 4 جويلية 2024 حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن فيصل العبيدي سنتين مع النفاذ العاجل بمقتضى الفصل 24 للمرسوم 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.