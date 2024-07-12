هام/ وزارة الداخلية تنتدب..

أعلنت وزارة الدّاخليّة، عن فتح مناظرة لإنتداب عرفاء ذكور لفائدة الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني لسنة 2024.

يتعيّن أن تتوفّر في المترشّح الشّروط التّالية:

ـ أن يكون المترشح قد أتمّ السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو محرزا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى. ـ أن يكون متمتعا بالجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

ـ أن يبلغ من العمر عشرين (20) سنة على الأقل وأربعا وعشرين (24) سنة على الأكثر بتاريخ 01 جانفي 2024 مع اعتبار الإستثناءات التالية:

يتمتع المترشحون الذين أدوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى للإنتداب في حدود سنة واحدة.

يمنح إعفاء في السن القصوى مساو لمدة الخدمة المدنية الفعلية المقضاة بالإدارات المركزية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية للمترشحين الذين سبق لهم العمل بها بصفة مترسم أو وقتي أو متعاقد.

يقع تقدير السنّ القصوى يوم قيام المترشح بتسجيل إسمه في مكتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بالنسبة إلى كل المناظرات الخارجية التي يقع فتحها خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02/09/1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28/08/1992.

ـ أن يكون طول قامته 1.70 متر على الأقل. ـ ألا تقل حدة البصر عن 15/20 للعينين قبل تصحيح النظر بالنظارات.

ـ أن يثبت الفحص الطبي سلامته من كل الأمراض.

ـ أن يكون قادرا على العمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية. يتعيّن على المترشّح للمناظرة تقديم ملفّ يحتوي وجوبا على الوثائق التّالية: ـ مطلب ترشح على ورق عادي بإسم السيد وزير الداخلية مؤشر عليه من قبل مركز الحرس أو الأمن الوطنيين مرجع نظر السكنى (مع ذكر عنوان الإقامة الحالية بكل دقة ورقم الهاتف المتاح).

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطـنية.

ـ مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.

ـ صورة شمسية حديثة.

ـ نسخة من الشهادة المدرسية (مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتربية) أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المطلوب.

ـ نسخة من شهادة حسن السيرة مسلمة من مصالح وزارة الدفاع الوطني بالنسبة للذين أدوا الخدمة العسكرية.

ـ نسخة من رخصة السياقة “صنف ب” للمتحصل عليها.

ـ شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل للذين تجاوزوا السن القانونية.

ـ بطاقة عدد 03 (يمكن للمترشح إيداع نسخة من وصل بطاقة عدد 03 مع ملف الترشح على أن يتم تمكين الإدارة لاحقا من البطاقة عند اجراء اول اختبار).

ـ يقع إيداع ملفات الترشح بمراكز الحرس والأمن الوطنيين مرجع النظر السكنى بداية من يوم 15 جويلية 2024 حسب العنوان المذكور ببطاقة التعريف الوطنية.

ـ يعتبر ملغى كل مطلب:

* يرد على الإدارة مباشرة أو عن طريق البريد أو بعد غلق قائمة الترشحات.

* منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.

ـ حدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 26 جويلية 2024 .

ـ تجرى الاختبارات الطبية والكتابية بداية من يوم 30 سبتمبر 2024 والأيام الموالية.

ـ يخضع المترشحون الناجحون في الاختبارات الطبية إلى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية في نفس اليوم.

ـ عدم الاستدعاء لإجراء المناظرة يعتبر إجابة بعدم القبول، لا يقع إرجاع الملفات إلى أصحابها.