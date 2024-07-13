سعيّد يدعو الى حملة تنظيف عاجلة في حمام الأنف

دعا رئيس الدولة قيس سعيد إلى القيام بحملة تنظيف عاجلة في مدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس، في انتظار حلول جذرية لتدارك الأوضاع البيئية لا فقط في مدينة حمام الأنف ولكن أيضا على المستوى الوطني، مع تحميل المسؤولية لكل من تسبب في هذه الأفعال التي ترتقي إلى مرتبة الجريمة، حسبما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وقد توجّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر امس الجمعة 12 جويلية 2024، إلى مدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس حيث عاين الوضع البيئي الكارثي نتيجة الإهمال وصرف المياه المستعملة بالبحر فضلا عن التهيئة العمرانية التي لم تُراعى فيها أبسط قواعد التهيئة ووجود معالم تاريخيّة تحوّلت إلى مبان متداعية للسقوط.