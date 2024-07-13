سعيّد لأهالي جبنيانة والعامرة: “الدولة وحدها من تحفظ الأمن والمهاجرون بدورهم ضحايا”

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشية امس الجمعة 12 جويلية 2024، إلى معتمديتي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم.

واكد رئيس الجمهورية على أن الدولة وحدها هي المكلفة بتطبيق القانون وحماية الأمن واحتكار القوة الشرعية.

واوضح رئيس الدولة أن تونس عملت وتعمل على الإحاطة الإنسانية بالمهاجرين الذين هم ضحايا نظام عالمي وضحايا شبكات اتجار بالبشر، ولكن أيضا تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي حريصة على فرض احترام القانون على الجميع ولن تسمح لأي كان بتنفيذ مخططاته غير المعلنة كما لن تقبل بترويع المواطنين، حسبما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.