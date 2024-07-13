الجزائر: تأجيل جميع المهرجانات لهذه الصائفة تضامنا مع الشعب الفلسطيني



أعلنت وزارة الثقافة و الفنون الجزائرية ،أمس الجمعة، تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى التي كانت مبرمجة هذه الصائفة، وذلك في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وحشي من جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان وزارة الثقافة: “انطلاقا من موقف الجزائر الريادي والثابت المناصر والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مقاومته الشرعية الباسلة والصامدة في وجه الوحشية الصهيونية وانسجاما مع جهود الدولة الجزائرية و في مقدمتها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لنصرة الشعب الفلسطيني المضطهد في أرضه، وأمام تصاعد فظاعة المجازر التي ترتكبها قوات الإجرام الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية المفتوحة ضدّ الشعب الفلسطيني المحاصر، قررت وزارة الثقافة والفنون تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى التي كانت مبرمجة هذه الصائفة، مع تكييف النشاطات الثقافية والفكرية الأخرى مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية، وتعزيز التظاهرات الثقافية الرامية إلى ترسيخ الثقافات الشعبية المحلية و مقومات الهوية الوطنية”.