الاحتفاظ بعامل من اجل السرقة من مؤسسة عمومية

أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها، أنه توفّرت معلومات لدى الفرقة المركزيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، بشأن تعمد أحد العمال بمؤسسة عمومية سرقة قطع غيار الدراجات النارية وإدخال تغييرات عليها والتفريط فيها بالبيع.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمّ مداهمة مقر سكنى المشتبه به المذكور والاحتفاظ به وحجــــز:

– مجموعة من الدراجات النارية محل سرقة.

– عقود ووثائق لبيع دراجات نارية مدلسة .

– لوحات منجمية .

– مبلغا ماليا متأتيا من عائدات النشاط المذكور.

– كمية من الأقراص المخدرة.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه