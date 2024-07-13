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إصابة 3 أعوان بالـ”صوناد” خلال أشغال حفر

2024/07/13 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تعرّض، صباح اليوم السبت، 3 أعوان من الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، إقليم الكاف، إلى إصابات متفاوتة الخطورة وذلك أثناء قيامهم بأشغال حفر أدّت إلى إنهيار جانب من حفرة كانوا بصدد تجهيزها لاستغلال المياه، حيث غمرتهم التربة على عمق 4 أمتار.

وقام رئيس الأشغال بإعلام أعوان الحماية المدنية بالكاف الذين انتشلوا الأعوان المصابين وقدموا لهم الإسعافات الأوّلية اللّازمة ثم نقلهم إلى قسم الإستعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف، أين تبين تعرّض عونيْن اثنين إلى كسور مختلفة، في حين تعرّض العون الثالث إلى إصابة خفيفة، وتمّ وضعهم تحت المراقبة والمتابعة الطبية، وفق ما أفادت به اذاعة الجوهرة أف أم.

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