عاجل/ قضية “اللوبيينغ”: السجن 3 سنوات للغنوشي وبوشلاكة

اصدرت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدرت حكما ابتدائيا حضوريا في حق راشد الغنوشي وغيابيا في حق رفيق بوشلاكة المتواجد خارج البلاد، ويقضي بسجنهما مدة ثلاث سنوات لكل منهما مع الإذن بالنفاذ للعاجل، حسبما اكده نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس معز بن سالم في تصريح لموزاييك اليوم السبت.

كما قضت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتخطئة الغنوشي وبوشلاكة بمعية الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وذلك في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لحزب حركة النهضة ، أو ما يعرف إعلاميا بقضية ”اللوبيينغ”.