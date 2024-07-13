السيطرة على الحريق الذي نشب بالمصب المشترك للنفايات ببوحامد..

اندلع بعد ظهر اليوم السبت 13 جويلية 2024 حريق بالمصب المشترك للنفايات بمنطقة بوحامد من ولاية مدنين.

ونجحت تدخلات الحماية المدنية والامكانيات الخاصة للشركة المستغلة ان تخمده، علما أنه لم ينتشر الى مساحات شاسعة رغم الحرارة الشديدة وهبوب الرياح، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين العميد عاطف حويج.

وأضاف أنّه بعد السيطرة على الحريق تم الشروع في عملية ردم كامل المصب وفق الطرق الفنية وباستعمال اسطول من الشاحنات والآلات الجارفة يتكوّن من 10 شاحنات كبيرة الحجم و6 الات جارفة.

واشار عاطف حويج الى ان السلط الجهوية وضعت إمكانياتها على الذمة، بالإضافة إلى تسخير إمكانيات مختلف المتدخلين من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والحماية المدنية، والتجهيز والبلديات والخواص وأطراف أخرى.

وقد تحول والي مدنين سعيد بن زايد الى مكان الحريق اين تابع عمليات التدخل وتنسيق العمل الميداني بين كل المتدخلين.