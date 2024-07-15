عاجل/ محاولة اغتيال ترامب..معطيات جديدة عن منفذ العملية..

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2024/07/15 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، اليوم الأحد، أن مطلق النار في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تحرّك بمفرده، موضحاً أن المحققين لم يحددوا حتى الآن “توجهاً آيديولوجياً” لديه.

وقال ريفن روجيك، وهو عنصر بالشرطة الفيدرالية في بنسلفانيا، حيث جرت محاولة الاغتيال، السبت، خلال تجمع انتخابي: «في اللحظة الراهنة، تفيد المعلومات التي لدينا بأن مطلق النار تحرك بمفرده».

وأقدم شاب مسلح في العشرينات من العمر، حدّد «مكتب التحقيقات الفيدرالي» اسمه بأنه توماس ماثيو كروكس، على إطلاق النار على الرئيس السابق خلال تجمع حاشد في مقاطعة باتلر بولاية بنسلفانيا. وأعلنت السلطات مقتل الشاب، إضافة إلى مقتل اثنين من الحاضرين، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة.

وكالات

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