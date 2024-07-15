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سفينة تتعرض لهجوم قبالة سواحل الحديدة اليمنية..#خبر_عاجل

2024/07/15 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إنها تلقت بلاغا بتعرض سفينة تجارية لهجوم من ثلاثة زوارق صغيرة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضحت الهيئة أن زورقا صغيرا مسيرا اصطدم بالسفينة مرتين وأطلق زورقان صغيران مأهولان النار عليها.

وأضافت أنه السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى ميناء التوقف التالي، وذلك بعد أن “اتخذت تدابير حماية ذاتية”.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

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