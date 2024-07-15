سليانة: تركيز موزّعات آلية جديدة بمكاتب البريد بمعتمديتي الكريب وقعفور

ركّزت مصالح الإدارة الجهوية للبريد بولاية سليانة، في موفى الأسبوع المنقضي، موزعات آلية جديدة بمكاتب البريد بمعتمديتي الكريب وقعفور وذلك في اطار تقريب الخدمات من الحرفاء، والتقليص من مدة انتظارهم، وتخفيف الضغط على مكاتب البريد، وفق المدير الجهوي للبريد كمال الجبالي.

وكشف الجبالي، في تصريح، اليوم الاثنين، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الموزعات الآلية القديمة لا تتماشى مع متطلبات الحريف، لذلك فقد تمت برمجة تركيز موزعات بمختلف المكاتب البريدية بالجهة على مراحل، بما فيها مكاتب البريد كاملة النشاط، حيث من المنتظر تجديد الموزعات الآلية بمعتمدتي برقو وبورويس قريبا ليتمكن الحريف من القيام بعمليات نقدية طيلة 24 ساعة.

ولفت، في نفس السياق، إلى أن أشغال صيانة الموزّعات الآلية دورية وتقوم بها شركة متعاقدة على أن يقع تجديدها مرة كل 3 سنوات.