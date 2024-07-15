جريمة مروّعة تهز هذه المنطقة: تدخّل لفضّ شجار فتلقى طعنة قتلته

جدت صباح اليوم الاثنين بمدينة الدهماني من ولاية الكاف، جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب عمره 19 عاما.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف بفتح بحث تحقيقي من أجل تهم تتعلق بالقتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة، وفق ما أكّده لموزاييك المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة والناطق الرسمي باسمها يسري الهوامي.

وجدت الحادثة إثر خلاف نشب صباح اليوم بمدينة الدهماني بين شاب عمره 15 عاما وشخص آخر، فتدخل الهالك البالغ من العمر 19 عاما لفضّ الخلاف غير أنّه تلقى طعنة بواسطة آلة حادة على مستوى البطن من طرف الشاب الذي عمره 15 عاما ليتم إثرها نقله إلى المستشفى غير أنّ المنيّة وافته بسبب خطورة إصابته.

ومن جهته، تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف بالبحث في ملابسات الجريمة كما تم إيقاف الجاني على ذمة البحث،وفق ذات المصدر.