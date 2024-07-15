مبروك كرشيد: تم منع ابني من السفر لزيارة شقيقته



كشف مبروك كرشيد رئيس حزب الراية الوطنية، اليوم الاثنين، أنّ سلطات مطار تونس قرطاج الدولي منعت صباح أمس الأحد 14 جويلية 2024، ابنه الحدث محمد هاشم المولود سنة 2008 من مغادرة التراب الوطني، والذي كان ينوي زيارة اخته في تولوز بفرنسا.

واعتبر كرشيد في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، أنّ ذلك ”يمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة في العقاب الجماعي للعائلات”.

وقال كرشيد: ”منع ابني من السفر يمثل ليس فقط مخالفة للقوانين التونسية بل أيضا للمواثيق الدولية وشرعية حقوق الإنسان والأخلاق والأعراف ويمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة في العقاب الجماعي للعائلات والقصر، خلنا أننا تجاوزناها منذ الاستقلال”، محذرا من مغبة تلفيق أي دعوى ضد عائلته وأبنائه .

و أضاف مبروك كرشيد أن ”سياسة التنكيل العائلي يرفضها أصحاب الضمائر الحية في كل مكان داخل السلطة بجميع مكوناتها القضائية والتنفيذية وخارجها، وأتوجه إليهم جميعا طالبا أن يكون ضميرهم أقوى من الضغوط، وحتى لا تكون تونس مظلومة من كل آبائها في كل العصور”.