الرئاسية: فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والدوليين

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الإثنين، عن انطلاق آجال قبول مطالب اعتماد المـلاحظين والصحفيين المحليين والدوليين والضيوف، لملاحظة وتغطية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، على أن تنتهي يوم 28 سبتمبر القادم، أيّ قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 6 أكتوبر 2024.

ودعت هيئة الانتخابات، جميع هياكل المجتمع المدني والصحفيين المحليين والأجانب، وممثّلي المؤسسات الإعلامية والضيوف الراغبين في الترشّح للحصول على الاعتماد، ممّن تتوفّر فيهم الشروط المبيّنة بموقع الواب الخاص بالهيئة، إلى تقديم ترشّحاتهم إمّا مباشرة لدى خليّة الاعتماد الكائن مقرّها بعمارة الانطلاق حي المهرجان المنزه 1 – 1082 تونس (المقرّ السابق للإدارة الفرعية تونس 2)، وذلك من يوم الاثنين الى يوم السبت خلال التوقيت الاداري، أو عن طريق البريد عبر العنوان التالي: 5 نهج جزيرة سردينيا – حدائق البحيرة – 1053 تونس، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد الإلكتروني accreditations@isie.tn

كما دعت الراغبين في الحصول على الاعتماد، الى الاطّـلاع على القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الانتخابات والقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والقرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الــملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، والقرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحهما بالنصوص الـلاحقة، والقرار المتعلّق باعتماد ضيوف الهيئة بمناسبة الانتخابات والاستفتاء، ومدوّنة سلوك الـملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، ومدوّنة سلوك الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، والالتزام بالمقتضيات والشروط الواردة بها.

وأكدت ضرورة أن يقوم الراغبون في الحصول على الاعتماد بتعمير مطلب اعتماد، يتمّ سحبه من خليّة الاعتماد أو من موقع الواب الخاص بالهيئة، مع وجوب إرفاقه بكافة الوثائق المطلوبة.

كما ذكّرت هيئة الانتخابات في بلاغها، بأن بطاقات الاعتماد تسلم إلى الـملاحظين والصحفيين والضيوف في التاريخ المعلن عند إيداع مطالب الترشّح، مشيرة الى امكانية النفاذ إلى الموقع الإلكتروني الخاصّ بالهيئة أو الاتّصال بخليّة الاعتماد لمزيد من المعلومات حول عملية الاعتماد.