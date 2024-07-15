بلاغ هام لوزارة التربية..

دعت وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، الأساتذة النواب الذين تمّ تكليفهم بسد الشغورات بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2018 إلى 30 جوان 2024 إلى التثبت في معطياتهم الشخصية وفترات النيابة الخاصة بهم وتقديم الاعتراضات مدعمة بالوثائق والمؤيدات قبل غلق باب التحيين والاعتراضات الأسبوع المقبل.

وستغلق وزارة التربية بصفة نهائية باب التحيين والاعتراضات يوم 22 جويلية الجاري على الموقع الالكتروني للوزارة www.edunet.tn ويوم 23 جويلية الجاري لدى المندوبيات الجهوية للتربية، مؤكدة أنها لن تقبل أي اعتراض يرد بعد الآجال أو غير مدعم بالوثائق.

وطالبت الوزارة النواب الذين تم تكليفهم بسد الشغورات بالمدارس الإعدادية من التثبت في معطياتهم الشخصية وفترات النيابة الخاصة بهم من 15 جويلية إلى غاية 22 جويلية الجاري عبر موقعها الالكتروني ثم طباعة استمارة التثبت من الموقع والامضاء عليها وايداعها لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر في أجل أقصاه يوم 23 جويلية الجاري.

وفي صورة الاعتراض على فترات النيابة خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2018 الى 30 جوان 2024، دعت وزارة التربية النواب المعنيين بالأمر إلى طباعة استمارة التثبت من الموقع وإصلاح المعطيات وارفاقها بالوثائق المؤيدة وايداعها وجوبا ممضاة لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر في أجل أقصاه يوم 23 جويلية الجاري.

كما دعت وزارة التربية النواب المعترضين على عدم إدراج أسمائهم بقاعدة البيانات 2008-2024 إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض يرفق بالوثائق التالية (نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من الشهادة العلمية وشهادة الخدمات…) وتودع وجوبا ممضاة لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر في أجل أقصاه يوم 23 جويلية الجاري.