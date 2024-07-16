الكاف: تجميع أكثر من 350 الف قنطار من الحبوب وتكوين مخزون احتياطي لبذور الشعير

بلغت حصيلة كميات الحبوب التي تم تجميعها في ولاية الكاف، بعد نهاية موسم الحصاد، أكثر من 335 الف قنطار، وفق ما ذكره المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عبد الكريم الحيدري في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتتوزع الكميات المجمعة، وفق نفس المصدر، على 245 الف قنطار من القمح الصلب و85 ألف قنطار من الشعير و05 آلاف قنطار من القمح الصلب والترتيكال، وهي كميات اعتبرها متطابقة مع توقعات مختلف الأطراف المهتمة بالشأن الفلاحي في الجهة، على حد تعبيره.

واتخذت مختلف المؤسسات المكلفة بتجميع الحبوب، بغاية إنجاح موسم الحصاد في كل مراحله، كل الإجراءات اللازمة لتأمين عمليات التجميع، والاجلاء لكل الكميات التي تم تجميعها نحو مراكز الخزن المحورية، مع توجيه كميات من الشعير ذات جودة عالية الى المخزن المحوري بمدينة الدهماني لاستعمالها كبذور خلال الموسم الزراعي المقبل