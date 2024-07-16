هام/ هذه شروط التمتع بالامتيازات الجبائية لبعث المشاريع الخاصة بالمواطنين التونسيين بالخارج..

كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري، اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، عن أهم الإمتيازات الجبائية لبعث المشاريع بالنسبة للمواطنين التونسيين بالخارج.

وقال العميد في الديوانة إن كل مواطن بالخارج ممن تتوفر فيه الشروط له الحق في جلب معدات وتجهيزات وشاحنة في إطار بعث مشروع في تونس.

وأفاد المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية بأن هذه الامتيازات تخص من سنهم فوق 18 سنة في تاريخ إيداع المطلب مع إثبات إقامته بالخارج لمدة سنتين على الأقل وأن لا يتجاوز بقائه في تونس 180 يوما كل سنة.

وأشار العميد شكري الجبري إلى أن المعدات والتجهيزات التي يتم جلبها يجب أن تتماشى مع المشروع الذي سيبعثه المنتفع وان تكون باسمه وله الجنسية التونسية مع استظهاره بوثيقة التصريح بالاستمار لدى الهيكل المهني الذي سيحدد قائمة المعدات بالتعاون معه.

كما أن المنتفع يجب عليه ان يقدم مطلبا في الإمتياز الجبائي في مكتب الديوانة مرجع النظر لمكان بعث المشروع، كما أن المعدات والتجيزات يتم مراقبتها خلال عملية توريدها للتأكد من مطابقتها مع القائمة المسلمة من وكالة النهوزض بالاستثمار.

وأكد المسؤول أن عمر الشاحنة التي سيتم جلبها يجب أن لا يتجاوز 5 سنوات، مشيرا إلى أن المعدات والتجهيزات يمكن جلبها من الخارج او شراؤها من السوق الداخلية .

وشدد العميد شكري الجبري ان التمتع بهذه الإمتيازات يكون خلال سنة منذ التصريح بالاستثمار وبعد سنة يتم سحب الإمتياز وخلاص معاليم المعدات التي تم جلبها .

وقال إن المعدات والتجهيزات التي تم جلبها لا يتم التفويت فيها إلا بعد 5 سنوات.